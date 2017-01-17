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'Recep İvedik 5'teki Azeri Sporcu Sahnesi AK Partili Vekili Rahatsız Etti

Şahan Gökbakar'ın başrolde yer aldığı 'Recep İvedik 5' filminde geçen Türk sporcu ile Azerbaycanlı boksör arasındaki diyalog, AK Parti Milletvekili Necdet Ünüvar'ı da rahatsız etti.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 'Recep İvedik 5' filminde, Türk ve Azerbaycanlı boksörlerin müsabakasındaki abartılı diyalog ve sahnelerin çıkartılması için Şahan Gökbakar ve filmin yapımcısına mektup yazacak.

"SAHNELERDEN RAHATSIZ OLDUM"

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, önceki gün fragmanı yayınlanan 'Recep İvedik 5' filmine tepki gösterdi. Filmde, 'Recep İvedik'in Türk sporcu olarak uluslararası arenadaki müsabakalarını gösteren sahnelerin yer aldığını ifade eden Ünüvar, "Filmde bir boks sahnesi var.
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Haber Yayın Tarihi: 17.1.2017 15:56:00
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