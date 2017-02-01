Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

"Recep İvedik 5"in Fragmanı İzlenme Rekoru Kırdı! Şahan Başarısıyla Hava Attı

16 Şubat'ta vizyona girecek olan "Recep İvedik 5"in fragmanı 25 milyon izlendi. Şahan Gökbakar, fragmanın izlenme rekoru kırmasıyla hava attı.

Azerbaycanlı sporcu sahnesiyle tartışmalara yol açan "Recep İvedik 5"in fragmanı izlenme rekorları kırdı. Yayınlanan tüm serileri izlenme rekorları kıran "Recep İvedik 5"in fragmanı 25 milyon izlendi.

"İZLENME SAYIMIZ EKRANA SIĞMADI"

16 Şubat'ta vizyona girecek "Recep İvedik 5"in fragmanının 25 milyon izlenmesi, Şahan Gökbakar'ın yüzünü güldürdü. Gökbakar rakamla 25 milyon yazan bir görseli Instagram hesabından, "'RECEP İVEDİK 5 FRAGMAN' Kusura bakmayın izlenme sayımız ekrana sığmadı da" notuyla paylaştı.
Haberin devamı için tıklayın

» » [9218168] Haberler.com

Şahan Gökbakar, Recep İvedik, İnstagram, Instagram, 16 Şubat

Haber Yayın Tarihi: 1.2.2017 00:36:00
Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   