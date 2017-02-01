"Recep İvedik 5"in Fragmanı İzlenme Rekoru Kırdı! Şahan Başarısıyla Hava Attı

16 Şubat'ta vizyona girecek olan "Recep İvedik 5"in fragmanı 25 milyon izlendi. Şahan Gökbakar, fragmanın izlenme rekoru kırmasıyla hava attı.

Azerbaycanlı sporcu sahnesiyle tartışmalara yol açan "Recep İvedik 5"in fragmanı izlenme rekorları kırdı. Yayınlanan tüm serileri izlenme rekorları kıran "Recep İvedik 5"in fragmanı 25 milyon izlendi.

"İZLENME SAYIMIZ EKRANA SIĞMADI"

16 Şubat'ta vizyona girecek "Recep İvedik 5"in fragmanının 25 milyon izlenmesi, Şahan Gökbakar'ın yüzünü güldürdü. Gökbakar rakamla 25 milyon yazan bir görseli Instagram hesabından, "'RECEP İVEDİK 5 FRAGMAN' Kusura bakmayın izlenme sayımız ekrana sığmadı da" notuyla paylaştı.