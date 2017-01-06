Ramazan'ın Ardından Göz6 Evinde Neler Yaşandı? Göz6 evinde son elenen isim Ramazan oldu. Göz6 evinde son elenen isim Ramazan oldu. Ramazan'ın elenmesinin ardından Erdi büyük sevinç yaşamıştı ve Bulut bu duruma hayli sinirlenmişti.