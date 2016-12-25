Ramazan'dan Zeyd'e Şiir! İlk elenme adayını belirlemek üzere karar odasına gelen Ramazan, Zeyd'e yazdığı o şiiri okudu. İlk elenme adayını belirlemek üzere karar odasına gelen Ramazan, Zeyd'e yazdığı o şiiri okudu.