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Ramazan'dan Zeyd'e Şiir!

İlk elenme adayını belirlemek üzere karar odasına gelen Ramazan, Zeyd'e yazdığı o şiiri okudu. İlk elenme adayını belirlemek üzere karar odasına gelen Ramazan, Zeyd'e yazdığı o şiiri okudu.
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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2016 01:37:00
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