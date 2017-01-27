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Pttbank Kredi İhtiyaçlarınızda da Yanınızda

PTT hayatınıza konfor katan hizmetlerine devam ediyor. PTT hayatınıza konfor katan hizmetlerine devam ediyor. Kredi işlemlerinizi de size en yakın PTT şubesinden kolayca yapabilirsiniz.
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Pttbank, Kredi, Ptt

Haber Yayın Tarihi: 27.1.2017 09:32:00
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