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Platonik Aşk Kişiye Zarar Verir Mi?

Platonik aşk kişiye nasıl zararlar verebilir? Platonik aşk kişiye nasıl zararlar verebilir? İlişki Uzmanı Hande Akın anlatıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 11.1.2017 20:02:00
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