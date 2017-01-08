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İsveçli Model Pixie Fox 19. Ameliyatı İçin İstanbul'a Geldi

Şu ana kadar 18 ameliyat olan, vücudundaki organların bile yerini değiştiren İsveç asıllı model Pixie Fox, yeni ameliyatı için yine Türkiye'ye geldi.

Geride bıraktığımız yaz ayında 18. ameliyatını yaptırmak üzere ülkemize gelen Pixie Fox ile bir röportaj gerçekleştirmiş ve onun ağzından geçirdiği operasyonlarla ilgili son derece dikkat çekici detaylara ulaşılmıştı. "Dört kez burun estetiği, dört kez meme büyütme, bir sürü dudağıma yağ transferi, özellikle kalçalarım için altı kez operasyon geçirdim. Öyle ki, organlarımın yerleri değişti sonunda" şeklinde bir açıklamaya da imza atan Fox için görünen o ki bu operasyonlar bir tutku haline gelmiş.
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Haber Yayın Tarihi: 8.1.2017 10:01:00
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