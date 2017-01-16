Pınar Altuğ'un Derin Göğüs Dekolteli Elbisesi Olay Oldu

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un katıldığı düğünde giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetine sosyal medyada yorum yağdı.

Dün akşam sosyetenin gözde isimlerinden Azade Balkaner ve Alican Özsoy'un düğününe katılan Pınar Altuğ, derin dekolteli siyah bir elbise giydi. Boydan çekilmiş fotoğrafını da elbisenin tasarımcısına teşekkür ederek paylaştı, sonrasında ise bir takipçisiyle arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

TAKİPÇİSİ ELEŞTİRDİ

Paylaştığı fotoğrafa "Her zaman ki gibi hem kendimi çok güzel hissettim hem de çok rahattım" notu düşen Altuğ'a takipçisi, dekoltesinin aşağıda durduğunu ve elbisenin rahatsız göründüğünü söyledi.