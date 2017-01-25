Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

Pamela Anderson Trump'ın Karısına Sahte Kürk Göndereceğini Söyledi

ABD'li hayvan hakları savunucusu ve oyuncu Pamela Anderson, First Lady Melania Trump'a kendi tasarımı, Rus yapımı sahte bir kürk hediye edeceğini söyledi.

The Hill gazetesinin haberine göre, eski First Lady Michelle Obama'yı giydiren bazı markaların giysi satmayı reddettiği Trump'a sahip çıkan Anderson, "Ona hediye olarak sahte bir Rus kürkü hediye göndereceğim" dedi.

KENDİ TASARIMI OLAN KÜRKÜ GÖNDERECEK

​Rusya'da kürk tasarımıyla uğraştığını ve First Lady'ye göndereceği kürkün de kendi tasarımı olacağını ifade eden ünlü oyuncu, Trump ailesi için her şeyin en iyisi olmasını dilediğini belirtti. Anderson, Trump'ın çevrenin korunması konusuna dikkat vermesini umduğunu da sözlerine ekledi.
Haberin devamı için tıklayın

» » [9199119] Haberler.com



Haber Yayın Tarihi: 25.1.2017 23:39:00
Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   