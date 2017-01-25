Pamela Anderson Trump'ın Karısına Sahte Kürk Göndereceğini Söyledi

ABD'li hayvan hakları savunucusu ve oyuncu Pamela Anderson, First Lady Melania Trump'a kendi tasarımı, Rus yapımı sahte bir kürk hediye edeceğini söyledi.

The Hill gazetesinin haberine göre, eski First Lady Michelle Obama'yı giydiren bazı markaların giysi satmayı reddettiği Trump'a sahip çıkan Anderson, "Ona hediye olarak sahte bir Rus kürkü hediye göndereceğim" dedi.

KENDİ TASARIMI OLAN KÜRKÜ GÖNDERECEK

​Rusya'da kürk tasarımıyla uğraştığını ve First Lady'ye göndereceği kürkün de kendi tasarımı olacağını ifade eden ünlü oyuncu, Trump ailesi için her şeyin en iyisi olmasını dilediğini belirtti. Anderson, Trump'ın çevrenin korunması konusuna dikkat vermesini umduğunu da sözlerine ekledi.