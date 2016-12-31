Özge Borak 'Creep' Özge Borak, Creep isimli parça ile tüm jüri üyelerini döndürdü. Özge Borak, Creep isimli parça ile tüm jüri üyelerini döndürdü. Özge Borak, Gökhan-Hakan Özoğuz'u seçti.