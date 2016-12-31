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Özge Borak 'Creep'

Özge Borak, Creep isimli parça ile tüm jüri üyelerini döndürdü. Özge Borak, Creep isimli parça ile tüm jüri üyelerini döndürdü. Özge Borak, Gökhan-Hakan Özoğuz'u seçti.
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Gökhan Hakan, Özge Borak

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2016 21:46:00
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