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Özcan Deniz'in Filminde Oynayan Afra Saraçoğlu'na Dava Şoku

Özcan Deniz'in filminde üne kavuşan Afra Saraçoğlu'na, 14 yaşındayken 5 yıllık sözleşme imzaladığı modellik ajansı, izinsiz oyunculuk yaptığı için Afra'ya tazminat davası açtı.

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile birlikte 'İkimizin Yerine' adlı filmde oynayan 19 yaşındaki Afra Saraçoğlu'na, Antalya'da faaliyet gösteren Esline Ajans sahibi Esra Fişekçioğlu Maeyer, 53 bin TL'lik tazminat davası açtı.

"BENİ ARADAN ÇIKARTIP OYUNCULUK YAPAMAZ"

Afra Saraçoğlu'nun ailesi ile birlikte 14 yaşında ajansına geldiğini, 20 Haziran 2012 tarihinde yaptığı sözleşme ile 5 yıl süreli fotomodellik ve mankenlik anlaşması yaptığını belirten Esra Fişekçioğlu Maeyer, "Afra Saraçoğlu yanımda mankenlik ve fotomodelliği öğrendi.
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Haber Yayın Tarihi: 24.1.2017 21:48:00
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