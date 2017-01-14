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Ozan Ahmedov ve Orkan Bire Bir Eşleşmesi

O Ses Türkiye'de bire bir eşleşme heyecanı başladı. O Ses Türkiye'de bire bir eşleşme heyecanı başladı. Ozan Ahmedov 'Amigo' şarkısını söylerken Orkan rap performansı sergiledi.
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Haber Yayın Tarihi: 14.1.2017 22:16:00
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