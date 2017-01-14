Ozan Ahmedov ve Orkan Bire Bir Eşleşmesi O Ses Türkiye'de bire bir eşleşme heyecanı başladı. O Ses Türkiye'de bire bir eşleşme heyecanı başladı. Ozan Ahmedov 'Amigo' şarkısını söylerken Orkan rap performansı sergiledi.