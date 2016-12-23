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Oyuncu Val Kilmer Hakkında Üzen İddia: Birkaç Haftalık Ömrü Kaldı

Daha önce gırtlak kanserine yakalandığı haberleriyle gündeme gelen Hollywood'un sevilen isimlerinden Val Kilmer'ın birkaç haftalık ömrünün kaldığı iddiası hayranlarını üzdü.

Beyazperdenin ünlü oyuncusu Val Kilmer hakkında hayranlarını üzen bir iddia ortaya atıldı.

BİRKAÇ HAFTALIK ÖMRÜ KALDI

Radaronline sitesinin haberine göre bu ayın sonunda 57 yaşına girecek olan aktör, hayatının son günlerini yaşıyor. Site, aktörün yakın bir arkadaşına dayanarak verdiği haberde Kilmer'ın hastalığın son evrelerinde olduğunu ve büyük olasılıkla yaşayacak sadece birkaç haftası kaldığını iddia etti.

HERKESİ İYİ OLDUĞUNA İNANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

İnternet sitesinin haberine göre Kilmer, herkesi iyi olduğuna inandırmaya çalışıyor.
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Michael Douglas, Sosyal Medya, Val Kilmer, California, Hollywood

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2016 12:44:00
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