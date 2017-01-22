Oyuncu Hande Soral, Meslektaşı İsmail Demirci ile Nişanlandı

Hande Soral, oyuncu sevgilisi İsmail Demirci ile aile arasında mütevazı bir törenle nişanlandı. İçerde dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Bensu Soral, ablasının nişan sevincini yaşadı.

Oyuncu Hande Soral, bir süredir birlikte olduğu İsmail Demirci ile nişanlandı. Aile bireylerinin katıldığı nişan töreninin fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Son zamanlarda yıldızı parlayan kardeş Bensu Soral, ablası ile çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

'AK VE KARA KARDEŞLER'

Bir televiziyon programına konuk olması ve tesadüf eseri oyunculuk teklifi almasıyla yıldızı son yıllarda parlayan Hande Soral, Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl'dan tanıdığımız oyuncu İsmail Demirci ile nişanlandı.