Oyuncu Deniz Celiloğlu, Poyraz Karayel'de Oynayacak

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizilerinden Poyraz Karayel'e Deniz Celiloğlu da katıldı.

Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar, İlker Aksum, Funda Eryiğit, İdil Fırat, Ataberk Mutlu, Hare Sürel, Ayda Aksel, Celil Nalçakan ve Cem Cücenoğlu'nun paylaştığı Poyraz Karayel'e Deniz Celiloğlu dahil oldu.

BİLİNDİK DİZİLERDE ROL ALDI

Deniz Celiloğlu, daha önce Kanıt, Gecenin Kraliçesi ve O Hayat Benim'de rol almıştı.

Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği Poyraz Karayel, yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00'de Kanal D'de.

Deniz Celiloğlu rol aldığı dizilerden birkaç kare;