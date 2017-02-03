Suvivor'da Gönüller Takımı Karıştı! Erdi Arkadaşlarının Üzerine Yürüdü

Survivor'da gönüller takımında Erdi, kendisine oyundan çıkmasını söyleyen Elif'le kavga etti. Arkadaşlarının üzerine yürüyüp Elif'i tehdit eden Erdi, Ogeday'la da gergin anlar yaşadı.