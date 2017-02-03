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Suvivor'da Gönüller Takımı Karıştı! Erdi Arkadaşlarının Üzerine Yürüdü

Survivor'da gönüller takımında Erdi, kendisine oyundan çıkmasını söyleyen Elif'le kavga etti. Arkadaşlarının üzerine yürüyüp Elif'i tehdit eden Erdi, Ogeday'la da gergin anlar yaşadı.

Survivor'da gönüllüler takımı gerildi. Erdi, oyun sırasında Erdi'nin yerine Sadin'in oyuna girmesi gerektiğini söyleyen Elif'e oyun sonrası çattı. Sinirlerine hakim olamayan Erdi, arkadaşlarının üzerine yrüyerek, Elif'e "Sen göreceksin!" diyerek parmağını salladı.

OGEDAY'LA GERGİN ANLAR

Erdi'nin tehdit vari söylemleri ve sesini yükseltmesine tepki gösteren Ogeday ve Erdi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Erdi, Ogeday'ın kendisine bağırdığını söyleyip, bana bağıramazsın diye Ogeday'ı uyardı.
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Haber Yayın Tarihi: 3.2.2017 23:26:00
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