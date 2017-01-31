Osmanlı Torunundan Cuma Namazı Hassasiyeti

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Han'ın torunu Nilhan Osmanoğlu'nun, Osmanlı'ya ilişkin ürünler sattığı 'sultandan.com' adlı internet sitesi Cuma namazı saatinde kapanıyor.
CUMA NAMAZI SAATİNDE SİTEYE GİRİLEMİYOR
Sultan Abdülhamid Han döneminde Sultan'dan Filistin topraklarının istenmesini konu edinen tişörtler, padişah, sultan, saray kokuları; fes, sarık, takke, tespih, tabanca, Osmanlı yüzükleri, padişahların portreleri ve 2. Abdülhamid'le ilgili ürünlerin yer aldığı Nilhan Osmanoğlu'nun sitesine Cuma namazı saatinde girilemiyor.