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Onurhan ve Burak'ın Düellosu 'Gemiler'

Murat Boz'un yarışmacıları Onurhan Aydın ve Burak Demir 'Gemiler' şarkısı ile düello yaptılar. Murat Boz'un yarışmacıları Onurhan Aydın ve Burak Demir 'Gemiler' şarkısı ile düello yaptılar.
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Haber Yayın Tarihi: 26.1.2017 21:46:00
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