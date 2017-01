Onurhan Aydın-Ömer Ayhan Bire Bir Eşleşmesi O Ses Türkiye'de Murat Boz'un yarışmacıları Onurhan Aydın 'Stand Up And Shoot' şarkısıyla, Ömer Ayhan ise 'Ayrılık' şarkısıyla bire bir eşleşmede yarıştı. O Ses Türkiye'de Murat Boz'un yarışmacıları Onurhan Aydın 'Stand Up And Shoot' şarkısıyla, Ömer Ayhan ise 'Ayrılık' şarkısıyla bire bir eşleşmede yarıştı.