Onur Celhan 'Beni Benden Alırsan' O Ses Türkiye sahnesine çıkan Onur Celhan, 'Beni Benden Alırsan' şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Onur Celhan, 'Beni Benden Alırsan' şarkısını seslendirdi.