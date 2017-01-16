"Ölene Kadar" Dizisi Uyarlama mı! İddialara Sert Yanıt Geldi

Başrollerini Fahriye Evcen ve Engin Akyürek'in paylaştığı "Ölene Kadar" dizisiyle ilgili çıkan uyarlama iddialarına dizinin hikaye yaratıcısından sert tepki geldi.