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"Ölene Kadar" Dizisi Uyarlama mı! İddialara Sert Yanıt Geldi

Başrollerini Fahriye Evcen ve Engin Akyürek'in paylaştığı "Ölene Kadar" dizisiyle ilgili çıkan uyarlama iddialarına dizinin hikaye yaratıcısından sert tepki geldi.

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Engin Akyürek'in yer aldığı ATV'nin yeni dizisi "Ölene Kadar"ın ABD'de yayınlanan "The Night Of"tan alıntı olduğu iddia edildi. İddialara dizinin hikayenin yaratıcısı Elif Usman Ergüden'den sert tepki geldi. Ergüden iddialarla ilgili, "Tek ortak noktası suçsuz yere hapse giren ana karakter." dedi.

DİZİ ELEŞTİRMENLERİNDEN OLUMLU YORUM ALDI

Başrollerini Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan'ın paylaştığı, Umur Turagay'ın yönettiği TIMS Production-Timur Savcı imzalı 'Ölene Kadar' dizisi geçtiğimiz hafta görücüye çıktı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Elif Usman Ergüden, Esaretin Bedeli, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan

Haber Yayın Tarihi: 16.1.2017 20:15:00
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