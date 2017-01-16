"Ölene Kadar" Dizisi Uyarlama mı! İddialara Sert Yanıt Geldi

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Engin Akyürek'in yer aldığı ATV'nin yeni dizisi "Ölene Kadar"ın ABD'de yayınlanan "The Night Of"tan alıntı olduğu iddia edildi. İddialara dizinin hikayenin yaratıcısı Elif Usman Ergüden'den sert tepki geldi. Ergüden iddialarla ilgili, "Tek ortak noktası suçsuz yere hapse giren ana karakter." dedi.
DİZİ ELEŞTİRMENLERİNDEN OLUMLU YORUM ALDI
Başrollerini Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan'ın paylaştığı, Umur Turagay'ın yönettiği TIMS Production-Timur Savcı imzalı 'Ölene Kadar' dizisi geçtiğimiz hafta görücüye çıktı.