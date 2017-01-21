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Ödül Oyununun İlk Turunu Hangi Takım Kazandı?

Survivor 2017'de Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununda kozlarını paylaştı. Survivor 2017'de Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununda kozlarını paylaştı. Oyunun ilk turunu Gönüllüler kazandı.
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Haber Yayın Tarihi: 21.1.2017 22:06:00
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