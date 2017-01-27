Ödül Oyunun Ardından Bir Taraf Sevindi, Bir Taraf Üzüldü... Ödül oyunun ardından Gönüllüler büyük sevinç yaşadı. Ödül oyunun ardından Gönüllüler büyük sevinç yaşadı. Ünlüler ise Gönüllülerin sevinme şeklini eleştirdiler.

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Haber Yayın Tarihi: 27.1.2017 23:26:00

Haber Yayın Tarihi: 27.1.2017 23:26:00