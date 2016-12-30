O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Tanıtımı O Ses Türkiye, birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla yılbaşı gecesi 20: 00'de TV8 ekranlarında. O Ses Türkiye, birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla yılbaşı gecesi 20: 00'de TV8 ekranlarında...