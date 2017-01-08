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O Ses Türkiye'de İlkler mi Yaşanıyor? Hadise Şampiyon...

O Ses Türkiye'de konu Hadise'nin şampiyonluğuna gelince stüdyoda renkli anlar yaşandı. O Ses Türkiye'de konu Hadise'nin şampiyonluğuna gelince stüdyoda renkli anlar yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi: 8.1.2017 21:06:00
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