O Ses Türkiye'de İlkler mi Yaşanıyor? Hadise Şampiyon... O Ses Türkiye'de konu Hadise'nin şampiyonluğuna gelince stüdyoda renkli anlar yaşandı. O Ses Türkiye'de konu Hadise'nin şampiyonluğuna gelince stüdyoda renkli anlar yaşandı.