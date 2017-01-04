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Kediye Bantla İşkence Yapan Gençler Özür Diledi

Çanakkale'de bir kediyi koli bandıyla bantlayarak videosunu sosyal medyada paylaşan iki genç, yine sosyal medyada paylaştıkları bir videoyla pişman olduklarını söyleyerek özür diledi.

Çanakkale'de, yavru bir kediyi koli bandıyla bantlayıp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan 2 genç, hayvanseverleri ayaklandırmıştı. İhbarlar ve suç duyuruları üzerine gözaltına alınan 2 gence para cezası kesildi.

ÖZÜR VİDEOSU YAYINLADILAR

Videoda bantla sarılan kedi ise alınarak sahiplendirildi. Yaşanan olay ve ardından gelen tepkiler üzerine A.E.A. ile U.G. adlı gençler, bir özür videosu yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kediyi bantlayan gençler, yaptıklarının cahillik olduğunu kabul edip pişman olduklarını belirterek herkesten özür diledi.
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» » [9128712] İHA

Sosyal Medya, Çanakkale, Ceza

Haber Yayın Tarihi: 4.1.2017 12:13:00
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