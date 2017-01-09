Nur Yerlitaş O İsmin Taklidini Yaptı İşte Benim Stilim jürisi Nur Yerlitaş, yarışmacı Niran Yalaz'ın taklidini yaptı. İşte Benim Stilim jürisi Nur Yerlitaş, yarışmacı Niran Yalaz'ın taklidini yaptı.