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Nur Yerlitaş O İsmin Taklidini Yaptı

İşte Benim Stilim jürisi Nur Yerlitaş, yarışmacı Niran Yalaz'ın taklidini yaptı. İşte Benim Stilim jürisi Nur Yerlitaş, yarışmacı Niran Yalaz'ın taklidini yaptı.
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Haber Yayın Tarihi: 9.1.2017 19:36:00
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