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Nur Yerlitaş, Merve'yi Ağlarken Görmüş...

Nur Yerlitaş, koridorda ağlarken gördüğü Merve Sevin'in ağlama sebebini sordu. Nur Yerlitaş, koridorda ağlarken gördüğü Merve Sevin'in ağlama sebebini sordu...
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Haber Yayın Tarihi: 13.1.2017 19:46:00
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