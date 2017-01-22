Nejat İşler, Eski Sevgilisi Şevval Sam'ın Dizisi Bodrum Masalı'na Katılıyor

Nejat İşler'in, Timuçin Esen ve Şevval Sam'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda birkaç bölümlüğüne konuk oyuncu olarak yer alacağı öğrenildi.

Geçirdiği ameliyat sonrası film oyunculuğuna dönen, yapımcılığa soyunan ve tam zamanlı kulüp yöneticiliğini devam ettiren Nejat İşler, televizyon dizilerine mesafe almıştı. Hayranlarının baskısına dayanamayan İşler, Kanal D'nin Bodrum Masalı dizisine konuk oyuncu olarak katılmayı kabul etti.

DİZİLERE NET TAVIR ALDI

2 yıl önce geçirdiği septik şok sonrası ölümden dönen Nejat İşler, yoğun bir tedavi sonrası sağlığına kavuşmuş ve Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı 'İkimizin Yerine' ile oyunculuğa hızlı bir dönüş yapmıştı.