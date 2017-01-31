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Nagihan'dan Olay Erdi Yorumu!

Survivor Panorama'da Erdi'nin ödül oyununda ipteki zor anları Nagihan Karadere'ye soruldu. Survivor Panorama'da Erdi'nin ödül oyununda ipteki zor anları Nagihan Karadere'ye soruldu.
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Survivor, Karadere, Panorama

Haber Yayın Tarihi: 31.1.2017 16:46:00
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