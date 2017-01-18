Mustafa Sandal'dan Yıl Dönümü Potu! Yardımına Eşi Yetişti

Önceki akşam Etiler Da Mario Restoran'da eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutlayan Mustafa Sandal, muhabirlerin "kaç yıl oldu?" sorusuna cevap veremedi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, eşi Emina Sandal'la önceki akşam Etiler Da Mario Restoran'dan çıkarken görüntülendi.

İMDADINA EŞİ YETİŞTİ

Geçtiğimiz hafta evlilik yıl dönümleri olduğunu söyleyen çift, "Bu gece onun kutlamasını yaptık" dedi. Bir muhabirin, "Kaçıncı yılınız?" sorusu üzerine düşünen şarkıcının imdadına eşi Emina yetişerek, "Dokuzuncu yılımız oldu" dedi.

250 BİN EUROLUK OTOMOBİLLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İkilinin, yeni aldıkları 250 bin euro değerindeki BMW 7 serisi otomobilleri ise dikkat çekti.