Mustafa Denizli'ye Boşanma Şantajı: Kafana Sıkarım Senin Lan

Mustafa Denizli, eşi Evin Elçi'nin kendisinden boşanmak için 5 milyon lira istediğini ve kayınbiraderleri tarafından darp edildiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.