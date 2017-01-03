Mustafa Denizli'ye Boşanma Şantajı: Kafana Sıkarım Senin Lan

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, 2010'un Temmuz ayında evlendiği Evin Elçi'nin kendisinden boşanmak için 5 milyon lira istediğini ve abileri tarafından darp edildiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.
EŞİNİN ABİLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALMIŞ
Mustafa Denizli şikâyet dilekçesine, 6 yıllık eşi Elvin Elçi'nin evi terk etmesi üzerine, boşanma aşamasına geldiklerini anlatarak başladı. Ünlü futbol adamı, yalnız yaşadığı eve 21 Eylül'de kendisini terk eden eşinin aniden geri geldiğini, evdeki çalışanı zorla dışarı çıkarmaya çalıştığını ileri sürdü.