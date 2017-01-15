Murat Yıldırım ve İmane Elbani Çifti, İkinci Düğünü Fas'ta Yapacak

Son zamanların en çok konuşulan düğünü gündemde kalmaya devam ediyor. Murat Yıldırım ve İmane Elbani çifti ikinci düğünün hazırlıklarına başladı.