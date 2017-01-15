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Murat Yıldırım ve İmane Elbani Çifti, İkinci Düğünü Fas'ta Yapacak

Son zamanların en çok konuşulan düğünü gündemde kalmaya devam ediyor. Murat Yıldırım ve İmane Elbani çifti ikinci düğünün hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz ay rüya gibi bir düğünle evlenen Murat Yıldırım ve İmane Elbani çifti, bir düğünü de Fas'ta yapmaya hazırlanıyor.

MANŞETLERİ SÜSLEYEN İLİŞKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Faslı gelini Murat Yıldırım'a istemesiyle gündeme gelen çift, düğüne kadar manşetleri süslemeye devam etmişti. Arap geleneklerine göre düzenlenen kına gecesinin ardından, düğün geçtiğimiz ay İstanbul'da gerçekleşti.

FAS - TÜRKİYE ARASI MEKİK DOKUNUYOR

Çift, Elbani'nin İstanbul'daki düğüne katılamayan akrabaları ve arkadaşları için 24 Ocak'ta Fas'ta bir merasim düzenleyecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Murat Yıldırım, Murat Yıldırım

Haber Yayın Tarihi: 15.1.2017 10:56:00
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