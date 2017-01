Murat Ongun Eres ve Erhan Ünal'ın Bire Bir Eşleşmesi O Ses Türkiye'de Hadise'nin yarışmacıları Murat Ongun Eres 'Elfida' şarkısıyla, Erhan Ünal ise 'Are You Gonna Be My Girl' şarkısıyla bire bir eşleşmede yarıştı. O Ses Türkiye'de Hadise'nin yarışmacıları Murat Ongun Eres 'Elfida' şarkısıyla, Erhan Ünal ise 'Are You Gonna Be My Girl' şarkısıyla bire bir eşleşmede yarıştı.