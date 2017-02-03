Murat Boz Son Noktayı Koydu! Hadise, Gamze Dursun'un hakkında övgü dolu sözler söyledi ve ekledi. Hadise, Gamze Dursun'un hakkında övgü dolu sözler söyledi ve ekledi. Yarışmacıyı şampiyon olarak görmek istediğini söyledi.