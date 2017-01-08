Murat Boz Espri Yapınca Olanlar Oldu! Murat Boz soyadıyla ilgili espri yapınca olanlar oldu, stüdyoda soğuk rüzgarlar esti. Murat Boz soyadıyla ilgili espri yapınca olanlar oldu, stüdyoda soğuk rüzgarlar esti.