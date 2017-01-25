Model, Instagram'ın Çıplaklık Politikasını Protesto İçin Göğsünü Yaktı

Avustralyalı model Imogen Anthony, Instagram'ın çıplaklık kurallarını protesto etmek için çakmakla göğsünü yaktı.

Avustralyalı model Imogen Anthony, salı günü Instagram hesabında sansürü ve cinsel eşitsizliği kınamak için göğsüne çakmak tuttuğu bir pozu paylaştı. Instagram'ın kullanıcı kullanım şartnamesi uyarınca kadın göğüs uçlarını gösteren fotoğrafların yayınlanması yasak. Bu tarz fotoğraflar 'sakıncalı içerik' olarak sınıflandırılmasına karşın erkek göğsünü gösteren fotoğraflara izin veriliyor. 25 yaşındaki model bu durumu daha önce de Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla protesto etmişti.

"ERKEKLERE UYGULANAN KRİTERLER KADINLARA DA UYGULANMALI"

Imogen Anthony, 2012 yılında dünya çapında organize edilen 'göğüs uçlarına özgürlük' kampanyasına da destek vererek erkeklere uygulanan çıplaklık kriterlerinin kadınlar için de aynı şekilde geçerli olması çağrısında bulunmuştu.