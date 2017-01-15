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Model Grubu, Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu: Mahkemelik Olabiliriz

Solistleri Fatma Turgut'un ayrılmasıyla dağılan Model Grubu, ayrılık nedenlerinden bahsetti. Eski solistleri için "Maddi konularda haksızlıklar yapmaya başlamıştı" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz ay Fatma Turgut'un gruptan ayrıldığını duyuran Model Grubu, bu ayrılığın detaylarını Hürriyet gazetesine verdikleri röportajda paylaştılar. Fatma Turgut hakkında çarpıcı iddialarda bulunan grup üyeleri, Model Grubu'nun akıbetinden de bahsetti.

'HER ZAMAN TEHDİDİYLE YÜZ YÜZEYDİK'

Daha önce grubun solisti Fatma Turgut ile aşk yaşadığı bilinen bas gitarist Can Temiz, "Her zaman Fatma'nın grubu bırakma tehdidiyle yüz yüzeydik. İşler istediği gibi gitmeyince böyle şeyler yapmasına alışmıştık" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 15.1.2017 13:05:00
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