Metrobüste İki Yaşlı Yolcu Birbirine Girdi! Küfürler, Şemsiyeler Havada Uçuştu

Metrobüste iki yaşlı yolcunun ağız dalaşıyla başlayan, dayak atma tehditleriyle devam eden kavgası, birinin diğerine şemsiyeyle saldırmasıyla son buldu.

İstanbul'da Söğütlüçeşme - Avcılar arasında sefer yapan otobüste iki yaşlı yolcunun kavgası izlyenleri hayrete düşürdü. Yaşlı yolcular birbirlerini otobüse binerken itmekle suçlayıp ağza alınmayacak küfürler etti.

ŞEMSİYEYLE SALDIRDI

Ön tarafta oturan yaşlı yolcu diğerine, "Dayak yemedin galiba sen! Bak uyarıyorum seni!" deyince, arkada oturan yolcu çığrından çıkıp, kendisine dayak atma uyarısında bulunan yolcuya şemsiyeyle saldırdı.

"YARIM SAATTİR KÜFÜR EDİYOR!"

Metrobüse giren güvenlik görevlileri şemsiyeli amcayı rica minnet metrobüsten indirip diğer metrobüse binmeye ikna etti.