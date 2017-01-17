"Ben Değil Şoförüm Yaptı" Diyen Mehmet Aslan Serbest Kaldı

Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık tarafından serbest bırakılan Aslan ifadesinde, suçlamaya konu olan tweeti şoförünün attığını söyledi.

HESABINDAN ATILAN TWEETLER BAŞINA İŞ AÇTI

Bir dönem MHP'den milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslan, Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü saldırısının ardından sosyal medya hesabında bazı paylaşımlarda bulunmuştu.