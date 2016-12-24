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Mali Günay 'Titanium'
O Ses Türkiye sahnesine çıkan Mali Günay, 'Titanium' şarkısını seslendirdi.
O Ses Türkiye sahnesine çıkan Mali Günay, 'Titanium' şarkısını seslendirdi. Mali Günay'ın performansına yalnızca Hadise döndü.
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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2016 23:56:00
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