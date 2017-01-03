Mahsun Kırmızıgül'ün Yeni Filminin Afişi Kriz Çıkardı

25 Ocak'ta vizyona girecek 'Vezir Parmağı' filminde rol alan isimlerin afişe sığmaması kriz çıkardı. Özellikle Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Nuri Alço duruma sert tepki gösterdi.

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği 'Vezir Parmağı' filmi vizyona girmeden büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı.

İSİMLER AFİŞE SIĞMADI

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Vezir Parmağı'nın afişi bir türlü tamamlanamadı. Oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip filmde Peker Açıkalın, Altan Erkekli, Gülben Ergen, Nuri Alço, Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talat Bulut, Cihat Tamer, Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Ece Uslu, Yasemin Yalçın, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul, Suna Selen, Defne Yalnız gibi ünlü isimler rol aldı.