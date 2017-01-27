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Mahsun Kırmızıgül: Kardeşlik Türküsünü Söyleyeli 22 Yıl Oldu, Değişen Bir şey Yok

Geçtiğimiz günlerde galası yapılan 'Vezir Parmağı' filminin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül, "Kardeşlik Türküsü'nü söyleyeli 22 yıl olmuş. Değişen hiçbir şeyin olmaması çok acı" dedi.

Şu sıralar 'Vezir Parmağı' filmi ile adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen'e verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

Aynı zamanda filmde rol arkadaşı olan Ergen'in Hürriyet gazetesinde "Biz kardeşlik türküsü söyleyeli 22 yıl oldu" başlıklı röportajında çocukluk yıllarından şuanda bulunduğu noktaya kadar geçen süreci anlatan Kırmızıgül, "Kardeşlik Türküsü'nü söyleyeli 22 yıl olmuş. Değişen hiçbir şeyin olmaması çok acı. Ama ben ölünceye kadar hep insanların birlik ve beraberliğinden yana olacağım.
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Haber Yayın Tarihi: 27.1.2017 09:46:00
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