Mahsun Kırmızıgül'den Gülben Ergen İtirafı: 6 Kocalı Hürmüz Gibi

Vezir Parmağı filminde Gülben Ergen ile rol alan Mahsun Kırmızıgül, Beyaz Show'da soruları yanıtladı. Kırmızıgül, çekimler sırasında eşi Erhan Çelik'ten boşanma kararı alan Gülben Ergen için itiraflarda bulundu.
'GÜLBEN ERGEN BİR STAR'
Geçtiğimiz gün vizyona giren Vezir Parmağı filminin yönetmeni ve oyuncusu Mahsun Kırmızıgül, rol arkadaşı Gülben Ergen ile birlikte Beyaz Show'a katıldı. Kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin perde arkasını anlatan Kırmızıgül, 'Neden Gülben?' sorusuyla karşılaştı.