Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

Mahsun Kırmızıgül'den Gülben Ergen İtirafı: 6 Kocalı Hürmüz Gibi

Dün akşam Beyaz Show'a katılan Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen için konuşurken, "Önce bir kocası geldi. 3 gün sonra eski kocası geldi. 6 kocalı hürmüz gibi" yorumunu yaptı.

Vezir Parmağı filminde Gülben Ergen ile rol alan Mahsun Kırmızıgül, Beyaz Show'da soruları yanıtladı. Kırmızıgül, çekimler sırasında eşi Erhan Çelik'ten boşanma kararı alan Gülben Ergen için itiraflarda bulundu.

'GÜLBEN ERGEN BİR STAR'

Geçtiğimiz gün vizyona giren Vezir Parmağı filminin yönetmeni ve oyuncusu Mahsun Kırmızıgül, rol arkadaşı Gülben Ergen ile birlikte Beyaz Show'a katıldı. Kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin perde arkasını anlatan Kırmızıgül, 'Neden Gülben?' sorusuyla karşılaştı.
Haberin devamı için tıklayın

» » [9206723] Haberler.com

Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Erhan Çelik, Beyaz Show, Yönetmen

Haber Yayın Tarihi: 28.1.2017 10:44:00
Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   