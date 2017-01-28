Mahsun Kırmızıgül'den Gülben Ergen İtirafı: 6 Kocalı Hürmüz Gibi

Dün akşam Beyaz Show'a katılan Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen için konuşurken, "Önce bir kocası geldi. 3 gün sonra eski kocası geldi. 6 kocalı hürmüz gibi" yorumunu yaptı.