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Kurşun'un Hızına Kimse Yetişemedi!

Kurşun 'Batsın Bu Dünya' şarkısını söylerken söylediklerini kimse anlayamadı. Kurşun 'Batsın Bu Dünya' şarkısını söylerken söylediklerini kimse anlayamadı.
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Haber Yayın Tarihi: 2.2.2017 21:46:00
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