Kurşun'un Hızına Kimse Yetişemedi! Kurşun 'Batsın Bu Dünya' şarkısını söylerken söylediklerini kimse anlayamadı. Kurşun 'Batsın Bu Dünya' şarkısını söylerken söylediklerini kimse anlayamadı.

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Haber Yayın Tarihi: 2.2.2017 21:46:00

Haber Yayın Tarihi: 2.2.2017 21:46:00