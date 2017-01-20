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Kurşun Sahneyi Yıktı Geçti!

Ezgi Deveoğlu ile bire bir eşleşmeye çıkan Kurşun, rap performansıyla stüdyoyu coşturdu. Ezgi Deveoğlu ile bire bir eşleşmeye çıkan Kurşun, rap performansıyla stüdyoyu coşturdu.
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Haber Yayın Tarihi: 20.1.2017 22:46:00
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