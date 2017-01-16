Kourtney Kardashian, Çocuklarının Babasını Gönderip Partiye Koştu

Skandalları ile gündemden düşmeyen Kourtney Kardashian, çocuklarının babası Dubai'de olduğu esnada geceliği andıran cesur kıyafetiyle eski sevgilisi Justin Bieber ile partiye katıldı.

Kourtney Kardashian ve ünlü şarkıcı Justin Bieber 14 Ocak gecesi Beverly Hills'in ünlü mekanı Peppermint Club'ta romantik bir gece geçirdi.

GECELİKLE PARTİYE GİTTİ

37 yaşındaki Kardashian eski kaçamağı Bieber'la birlikte katılacağı doğum günü partisi için gayet cesur bir kıyafetle geldi. Kıyafet seçiminde komple siyah rengi tercih eden ünlü oyuncu, saten ceketinin altına sadece transparan ve dantelli bir sütyen giyerek dolgun göğüslerini gizleme gereği duymadı.

ÇOCUKLARININ BABASI DUBAİ'DE

Ünlü oyuncunun ve şarkıcı Bieber'in hayranları, Kourtney'in çocuklarının babası Scott Disick'in Dubai'de olmasını fırsat bilerek bir araya gelip hasret giderdiklerini iddia etti.