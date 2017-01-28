Kısmetse Olur'da Sözlenen Emre-Hazal Çifti Ayrıldı

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran yapımlardan 'Kısmetse Olur'un popüler çifti Emre ile Hazal, evlilik yolunda ilerlerken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı.

Geçtiğimiz sene yayınlanan 'Kısmetse Olur'un üçüncüsü olan Emre-Hazal çiftinin program sonrası da ilişkileri devam etmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz ay ilişkilerine noktayı koydu.

BİRİNCİLER BEBEK BEKLİYOR

İlk sezonu Temmuz 2016'da final yapan 'Kısmetse Olur'un şampiyonları Eser ve Cansel olmuş, ancak evlenmek istemedikleri gerekçesiyle haklarını ikinci olan Nur Erkoç-Batuhan Cimilli çiftine bırakmıştı. Programda evlenen çift, şu sıralar bebeklerini kucaklarına almak için gün saymaktayken, acı haber programda üçüncü olan Emre-Hazal çiftinden geldi.