Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

Kısmetse Olur'da Damat Adayı, Gelin Adayının Sırtında Yumurta Kırdı

Kanal D'nin hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen yarışma programı 'Kısmetse Olur'da damat adayı Adnan, nişanlısı Didem'in sırtında yumurta kırarak herkesi şoke etti.

Kısmetse Olur yarışmasında Adnan, nişanlısı Didem'in sırtında yumurta kırdı. Didem'i elbisesi konusunda uyaran fakat olumsuz tepki alan Adnan, sinirlerine hakim olamadı ve Didem'in sırtında yumurta kırdı.

KIYAFETİNDEN RAHATSIZ OLDU

Kısmetse Olur'un evlilik yolunda ilerleyen çifti Adnan ile Didem'in kavgası ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Adnan, nişanlısı Didem'in kıyafetlerinden rahatsız oldu ve değiştirmesini istedi. Fakat Didem, Adnan'ın tavrından rahatsız olunca isteğini yerine getirmedi.
Haberin devamı için tıklayın

» » [9173141] Haberler.com

Patlama, Kanal D

Haber Yayın Tarihi: 18.1.2017 11:06:00
Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   