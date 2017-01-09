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Kırmızı Halıda İç Çamaşırı Gözüken Manken Kıpkırmızı Oldu

Ünü manken Emily Ratajkowski kırmızı halıda yürürken frikik verdi ve iç çamaşırı gözüktü. İç çamaşırının gözüktüğünü fark eden Emily Ratajkowski kıpkırmızı oldu.

Golden Globes 2017 ödüllerine katılan ünlü manken Emily Ratajkowski, kırmızı halı üzerinde poz verdiği sırada beklenmedik bir frikik verdi.

İÇ ÇAMAŞIRI GÖZÜKTÜ

Ünlü model giydiği elbise ile kamera ordusuna poz verdiği sırada giydiği iç çamaşırı göründü.

FİRİK VERDİĞİNİN FARKINA VARAMADI

Oyuncu kırmız halı üzerinde poz verirken elbiseleri kaldırıdığı sırada tüm dünyanın iç çamaşırını gördüğünün farkında değildi.

KIPKIRMIZI OLDU

Model firirkik verdiğini fark ettiği anda yüzünün kızardığı gözlerden kaçmadı.
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Emily Ratajkowski, Manken, Kamera

Haber Yayın Tarihi: 9.1.2017 19:51:00
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