Kırmızı Halıda İç Çamaşırı Gözüken Manken Kıpkırmızı Oldu

Ünü manken Emily Ratajkowski kırmızı halıda yürürken frikik verdi ve iç çamaşırı gözüktü. İç çamaşırının gözüktüğünü fark eden Emily Ratajkowski kıpkırmızı oldu.