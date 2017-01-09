Kırmızı Halıda İç Çamaşırı Gözüken Manken Kıpkırmızı Oldu

Golden Globes 2017 ödüllerine katılan ünlü manken Emily Ratajkowski, kırmızı halı üzerinde poz verdiği sırada beklenmedik bir frikik verdi.
İÇ ÇAMAŞIRI GÖZÜKTÜ
Ünlü model giydiği elbise ile kamera ordusuna poz verdiği sırada giydiği iç çamaşırı göründü.
FİRİK VERDİĞİNİN FARKINA VARAMADI
Oyuncu kırmız halı üzerinde poz verirken elbiseleri kaldırıdığı sırada tüm dünyanın iç çamaşırını gördüğünün farkında değildi.
KIPKIRMIZI OLDU
Model firirkik verdiğini fark ettiği anda yüzünün kızardığı gözlerden kaçmadı.